البنك الدولي: اقتصاد أوكرانيا يمكن أن يتراجع إلى النصف تقريبا

واشنطن - (د ب أ)

كشف تقرير للبنك الدولي صدر اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج الاقتصادي الأوكراني إلى النصف تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2021، بسبب الغزو الروسي المستمر .

وقال البنك إنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 1ر45%، مضيفا أن المدى النهائي للتراجع الاقتصادي لأوكرانيا سيعتمد في نهاية الأمر على "مدة وشدة الحرب".

وقالت آنا بيرده، نائبة رئيس البنك لمنطقة أوروبا ووسط آسيا إن "الغزو الروسي يوجه ضربة قوية لاقتصاد أوكرانيا وقد تسبب في ضرر هائل للبنية التحتية".

وحذر تقرير البنك الدولي من أنه على سبيل المثال، وبناء على معايير البنك التي تعين حد الفقر عند 50ر5 دولار للفرد في اليوم، فإن نسبة الشعب الأوكراني الذين يعيشون في فقر من المتوقع أن يرتفع من 8ر1% قبل الحرب إلى 8ر19%.

وأضافت بيرده أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة فورية لتحقيق الاستقرار لاقتصادها ومساعدة شعبها.