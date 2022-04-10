ميلينشون يدعو أنصاره لعدم التصويت للوبان في جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية
باريس - (د ب أ)
دعا اليساري جان لوك ميلينشون أنصاره إلى عدم التصويت لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في جولة الإعادة في 24 أبريل، بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وخروجه من السباق .
وقال ميلينشون لأنصاره مساء اليوم الأحد: "يجب ألا تعطوا صوتا واحدا لمدام لوبان". وستواجه لوبان الرئيس الليبرالي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الأخيرة من الانتخابات بعد أسبوعين.
وأضاف: "أنا أعرف غضبكم. لا تدعوا ذلك يجعلكم ترتكبون أخطاء لا يمكن التراجع عنها".
كما دعا ميلينشون، الذي احتل المركز الثالث بنسبة تزيد قليلا عن 20%، وفقد مكانا في جولة الإعادة، الناخبين إلى الاستمرار. وقال: "طالما استمرت الحياة، يستمر الكفاح".
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