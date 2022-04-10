لوبان تؤكد استقلال فرنسا الوطني وقيمها

باريس - (د ب أ)

أكد المرشحة اليمينية مارين لوبان، التي تأهلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، على استقلال فرنسا وقيمها.

وقالت لوبان التي ستواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أسبوعين، مساء اليوم الأحد إن "رؤيتين متعارضتين للمستقبل" انتصرتا.

وقالت لوبان إنها ستضمن الاستقلال الوطني وقدرة المواطنين الفرنسيين العاديين على اتخاذ القرار لأنفسهم "سأقوم بتنظيم فرنسا خلال خمسة أعوام".

وأضافت لوبان (53 عاما) " الأمر الذي هو على المحك يوم 24 أبريل، ليس اختيار الظروف، ولكن اختيار من أجل المجتمع، اختيار من أجل الحضارة.. أي مكان نريد أن نمنحه للشعب ضد سلطة المال يعتمد على صوتك".