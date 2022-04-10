الاتحاد الأوروبي يدعو لضبط النفس في ظل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل

رام الله - (د ب أ)

دعا الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في ظل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأكد الاتحاد في بيان لمكتبه في القدس، على ضرورة منع المزيد من العنف في هذا الوقت الحساس من شهر رمضان ،وبالتزامن مع أعياد الفصح المسيحية واليهودية الأسبوع المقبل.

وأعرب البيان عن القلق إزاء "تصاعد العنف في شمال الضفة الغربية بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والمواجهات العنيفة في جنين، فضلا عن التدنيس غير المقبول لقبر يوسف في نابلس".

كما أعرب عن الصدمة من مقتل سيدة فلسطينية برصاص قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من بيت لحم، داعيا إلى التحقيق في الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة.

يأتي ذلك فيما استشهدت سيدتان فلسطينيتان اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في كل من بيت لحم والخليل في الضفة الغربية، مع تصاعد حوادث التوتر الفلسطيني الإسرائيلي منذ أسبوع.

وتصاعدت الهجمات الفلسطينية المسلحة في إسرائيل أخيرًا، ما أدى إلى مقتل 14 شخصًا وعددًا من الجرحى من الجانب الإسرائيلى، في مقابل استشهد أكثر من 35 فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري.