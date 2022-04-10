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البيت الأبيض: بايدن سيلتقي افتراضيًا مع مودي غدا

07:25 م الأحد 10 أبريل 2022
البيت الأبيض: بايدن سيلتقي افتراضيًا مع مودي غدا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد لقاء افتراضيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي غدا الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان اليوم: "سيواصل بايدن مشاوراتنا الوثيقة بشأن تداعيات الحرب الوحشية الروسية ضد أوكرانيا ،وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع".

وأضافت أن بايدن ومودي سيناقشان التعاون بشأن عدد من القضايا بما في ذلك إنهاء جائحة كوفيد-19، والتصدي لأزمة المناخ وتأييد الاقتصاد العالمي، ودعم نظام دولي حر ومفتوح وقائم على القواعد لتعزيز الأمن والديمقراطية والرخاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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