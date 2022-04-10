نجاة شقيق ووالدة منفذ هجوم "تل أبيب" من محاولة اغتيال في جنين

رام الله - (أ ش أ):

نجا شقيق ووالدة مُنفذ هجوم "تل أبيب" رعد فتحي حازم، اليوم الأحد، من مُحاولة اغتيال، إذ قامت وحدة إسرائيلية خاصة بمحاولة تصفيتهما جسديًا في مُحافظة جنين، الواقعة في شمال الضفة الغربية قبل قليل.

وقال فتحي حازم والد منفذ عملية "تل أبيب"، التي وقعت يوم الخميس الماضي وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، "إن زوجته وابنه كتبت لهما النجاة من محاولة اغتيال، وتم تدمير السيارة التي كانا يستقلانها"، مشيرا إلى أن قوة إسرائيلية خاصة لاحقتهما وأمطرت السيارة بوابل من الرصاص.

وكان الشاب الفلسطيني رعد فتحي حازم (29 عامًا) قد نفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب مساء الخميس الماضي، وأسفرت العملية عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وفر حازم من المكان بعد تنفيذ الهجوم هاربا، وبحث عنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن قتلوه فجرًا على مقربة من مسجد "يافا" الكبير بعد أن أدى صلاة الفجر فيه.