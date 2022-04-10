السفير الأوكراني في برلين يناشد مستشار ألمانيا زيارة كييف

برلين - (د ب أ)

ناشد السفير الأوكراني في ألمانيا، أندريه ميلنيك، المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة أوكرانيا، بعدما زارها عدة مسؤولين من الغرب مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وبعض رؤساء حكومات دول أوروبية.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أعتقد أنها قد تكون إشارة قوية، إذا توجه المستشار الاتحادي إلى كييف".

ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه يجب ألا يذهب المستشار الألماني وهو خالي الوفاض، وقال: "سيكون للأمر أهمية محورية بأن تكون زيارة المستشار شولتس مصحوبة في الوقت ذاته بقرارات استراتيجية جديدة من الائتلاف الحاكم (الألماني)".

يشار إلى أن يقصد في هذا السياق توريدات أسلحة إلى أوكرانيا.

ودعا السفير الأوكراني إلى توريد فوري لدبابات قتالية من طراز ليوبارد و ناقلات جند مدرعة من طراز ماردر ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع (بي زد إتش 2000) من مخزون الجيش الألماني.

وقال ميلنيك: "وفقا لتحليلنا، يمكن استيعاب ذلك كله بالنسبة للحكومة الاتحادية دون إضعاف الدفاع الوطني أو الالتزامات في حلف شمال الأطلسي".

وتابع السفير الأوكراني: "إننا نعلم أيضا أن هناك على الأقل 78 دبابة من طراز ليوبارد لا يتم استخدامها من جانب الجيش الألماني في الوقت الحالي؛ ومن ثمّ يمكن نقلها (إلى أوكرانيا) على الفور. كما أنه لدينا عرض جديد من الأوساط الصناعية الألمانية بشأن تصنيع 100 دبابة ليوبارد"، ولكنه أشار إلى أن فترة التسليم الطويلة ستمثل مشكلة هنا.

ودعا ميلنيك أيضا إلى توريد صواريخ من طراز "إيه جي إم 84 هاربون" التي يمكن من خلالها مهاجمة سفن، لافتا إلى أن الجيش الألماني لديه نحو 60 صاروخا من هذا الطراز يمكن استخدامها لحماية الساحل الأوكراني، لاسيما ميناء أوديسا.

وتابع السفير الأوكراني: "على حد علمنا سيتم الاستعانة بصواريخ أحدث مضادة للسفن "أر بي إس -15"محل أنظمة الأسلحة هذه قريبا.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف أمس السبت بتوريد 120 عربة مدرعة وصواريخ مضادة للسفن. كما زار المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس أيضا العاصمة الأوكرانية. وزار وفد من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الحكومة السلوفاكية إدوارد هيجر العاصمة الأوكرانية أول أمس الجمعة.

وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لوح أول أمس خلال زيارة له في فنلندا برغبته في السفر إلى كييف، وقال: "من البديهي أنني أمعن التفكير في التوقيت المناسب لزيارتي القادمة إلى كييف".

وفي هذا السياق قال السفير الأوكراني إنه سيكون من الأفضل إذا جاء رئيس الحكومة إلى كييف، وأشار إلى أن زيارة الرئيس الاتحادي سيكون لها طابع رمزي، موضحا بقوله: "يفضل أن يأتي المستشار الاتحادي وأعضاء آخرون من الحكومة الاتحادية الذي يتخذون قرارات ملموسة بشأن تقديم دعم كبير آخر لأوكرانيا".

كما ناشد سياسي ألماني بارز معني بشؤون السياسة الخارجية مستشار بلاده أولاف شولتس زيارة أوكرانيا مثل ساسة آخرين من الغرب، وقال رودريش كيزفيتر المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، ورئيس الاتحاد المسيحي بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لصحيفة "هاندلسبلات" في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "أتمنى أن يتبع مستشارنا أيضا هذا النموذج ويحصل على صورة للواقع من المكان نفسه".

وتابع السياسي الألماني البارز أنه يجب أن تؤدي ألمانيا وظيفتها المحورية المهمة في أوروبا وأن تمضي قدما في دعم أوكرانيا والتغلب على الأزمة وفي سن الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى إنهاء الحرب.