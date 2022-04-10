واشنطن: بايدن سيحذر رئيس وزراء الهند من زيادة واردات الطاقة الروسية

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحذر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، من زيادة بلاده لواردات الطاقة من روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك "يستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا"، و"ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".

وقال بايدن: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا. نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة. لن يكون النفط الروسي مقبولاً في موانئ الولايات المتحدة بعد الآن. سوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".