نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم المجلس الرئاسي باليمن على كافة الأصعدة

الرياض - (د ب أ)

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات عبر صفحته على موقع "تويتر": "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".

وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ومنحه كامل صلاحياته الرئاسية.

ويترأس المجلس المسؤول اليمني البارز رشاد العليمي الذي كان أحد مستشاري الرئيس هادي. كما يضم في عضويته سبعة أشخاص من مكونات عدة، بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي أعفاه هادي من منصبه.

ويأتي هذا الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية بمختلف مكوناتها، في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والذي غاب عنه الحوثيون الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية، الدولة التي تقود تحالف دعم الشرعية.

ورحبت السعودية ودول عربية بتشكيل المجلس الرئاسي، غير أن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، رفضت تشكيل المجلس الرئاسي لتولي سلطة البلاد.