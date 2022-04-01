Masrawy logo white

إعلان

لندن وواشنطن تتفقان على مواصلة الضغط على روسيا

11:27 م الجمعة 01 أبريل 2022
لندن وواشنطن تتفقان على مواصلة الضغط على روسيا

ليز تروس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (أ ش أ):

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها بحثت مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أوكرانيا اليوم الجمعة واتفقا على مواصلة الضغط على روسيا.

وقالت تروس، في تغريدة على موقع "تويتر"، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ، إنها اتفقت مع بلينكن على أن "الضغط على روسيا يجب أن يستمر وسنعمل على إزالة الاعتماد على الطاقة الروسية".. وشددت تروس على أنه "سنواصل مع حلفائنا دعم أوكرانيا".

ومن جانبه، نشر بلينكن، في تغريدة قائلاً: إنه تحدث مع تروس اليوم "لمواصلة تنسيقنا الوثيق بشأن كبح حرب بوتين على أوكرانيا"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية أوروبا لا يزالون موحدين بشأن دعمنا لأوكرانيا وشعبها".

هذا المحتوى من

Asha

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
ليز تروس وزارة الخارجية البريطانية روسيا واشنطن
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مواعيد عرض مسلسلات رمضان على جميع القنوات (اضغط هنا)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا