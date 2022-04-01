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رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بدعم أوروبي لإعادة بناء أوكرانيا

08:08 م الجمعة 01 أبريل 2022
رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بدعم أوروبي لإعادة بناء أوكرانيا

البرلمان الأوروبي

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بروكسل - (د ب أ):

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا خلال زيارة إلى كييف اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيساهم في إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وذكرت ميتسولا في مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك: "سنساعدكم في إعادة بناء مدنكم وبلداتكم عندما تنتهي هذه الحرب غير المشروعة وغير المبررة والتي لا داعى لها".

وتقوم ميتسولا بزيارة كييف نيابة عن البرلمان الأوروبي تضامنا مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وفي منتصف مارس، زار رؤساء حكومات جمهورية التشيك وبولندا وسلوفينيا لكييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكانت زيارتهم تعبيرا عن الدعم لأوكرانيا.

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