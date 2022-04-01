Masrawy logo white

إعلان

الرئيس التونسي: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة

07:48 م الجمعة 01 أبريل 2022
الرئيس التونسي: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة

قيس سعيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العامة لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلها.

وقال سعيد خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بقصر قرطاج، اليوم الجمعة، إن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا زالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.

هذا المحتوى من

Asha

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
قيس سعيد الرئيس التونسي تونس فساد
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل..الإفتاء: غدًا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا