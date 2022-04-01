الرئيس التونسي: لا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخر في المرافق العامة

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك ثوابت لا محيد عنها وهي الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة لأن المرافق العامة لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بد من وضع حد لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها للحلول محلها.

وقال سعيد خلال لقائه مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بقصر قرطاج، اليوم الجمعة، إن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار الذي لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا زالوا ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل.