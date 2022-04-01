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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لزيارة تشيرنوبل قريبا

07:02 م الجمعة 01 أبريل 2022
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لزيارة تشيرنوبل قريبا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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جنيف - (د ب أ):

تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال خبراء إلى محطة تشيرنوبل الأوكرانية المعطلة للطاقة النووية، في الأيام المقبلة، بعد انسحاب القوات الروسية من تشيرنوبل.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي في فيينا أنه سيقود المهمة إلى تشيرنوبل بنفسه. وجاء تصريحه بعد عودته من زيارة إلى أوكرانيا وروسيا لمناقشة الأمن النووي في منطقة الحرب.

وذكر جروسي أن الوكالة ستوفر إمدادات الأمن والسلامة للمواقع الأوكرانية النووية بعد عودته من زيارة إلى أوكرانيا وروسيا لمناقشة الأمن النووي في منطقة الحرب، بما في ذلك معدات المراقبة والطوارئ. وتأمل الوكالة في أن ترسل خبراءها إلى هناك.

وتم الاتفاق مع روسيا وأوكرانيا على مهمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخطط لها.

والتزم جروسي الصمت رغم ذلك إزاء ضمانات الأمن الروسية الخاصة لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية أو لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح: "نحتاج إلى وجود طرق آمنة، ونحتاج إلى وجود الحماية، ونحتاج إلى وجود مناطق خارج دائرة القتال للمرور".

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