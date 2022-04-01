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أوكرانيا: إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بماريوبول ستكلف نحو 10 مليارات دولار

06:03 م الجمعة 01 أبريل 2022
أوكرانيا: إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بماريوبول ستكلف نحو 10 مليارات دولار

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كييف - (أ ش أ):

قالت السلطات الأوكرانية إن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في مدينة ماريوبول بعد أسابيع من القصف العنيف سيكلف ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/الجمعة/، أن هذا تقدير أولي تم إجراؤه في ظل استمرار الحرب مع روسيا.

وأضافت القناة أن مدينة ماريوبول شهدت تدمير الغارات الجوية المباني السكنية والمدارس والمستشفيات في ظل معاناة الآلاف من انقطاع الكهرباء والمياه ومحاولة القوافل الإنسانية الوصول إلى المدينة.

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