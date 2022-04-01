وزير خارجية روسيا يشيد بموقف الهند "المحايد" بشأن حرب أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموقف الهند "المحايد" فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة.

وقال لافروف: "يريد زملاؤنا في الغرب تقليص أي قضية دولية مهمة أمام أزمة أوكرانيا".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لافروف القول: "تعلمون موقفنا. لا نخفي شيئا، ونقدر أن الهند تنظر في هذا الوضع بمجمله من الحقائق وليس بطريقة أحادية الجانب".

وأكد لافروف استعداد بلاده لتزويد الهند بجميع المنتجات التي تريدها.

وتريد زيادة وارداتها من النفط الروسي، ضمن منتجات أخرى، وقد اشترت بالفعل عدة ملايين من البراميل منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتتبنى الهند موقفا محايدا بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أنها لم تتبع النهج الغربي بفرض عقوبات على موسكو. كما امتنعت عن التصويت على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

ولم تعرب الهند حتى الآن عن أي انتقاد لروسيا، رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية على نيودلهي.

وتقيم الهند علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع روسيا، حيث تستورد نيودلهي الكثير من معداتها العسكرية من موسكو. وتسلح الهند نفسها ضد خصميها الصين وباكستان وتعتمد على موسكو في استيراد قطع الغيار.

ويرى محللون أن الهند، مع ذلك، تحتفظ أيضا بعلاقات جيدة مع واشنطن، ولهذا فهي تفضل الوقوف على الحياد بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.