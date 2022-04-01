Masrawy logo white

إعلان

وزير خارجية روسيا يشيد بموقف الهند "المحايد" بشأن حرب أوكرانيا

03:51 م الجمعة 01 أبريل 2022
وزير خارجية روسيا يشيد بموقف الهند "المحايد" بشأن حرب أوكرانيا

سيرجي لافروف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموقف الهند "المحايد" فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة.

وقال لافروف: "يريد زملاؤنا في الغرب تقليص أي قضية دولية مهمة أمام أزمة أوكرانيا".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لافروف القول: "تعلمون موقفنا. لا نخفي شيئا، ونقدر أن الهند تنظر في هذا الوضع بمجمله من الحقائق وليس بطريقة أحادية الجانب".

وأكد لافروف استعداد بلاده لتزويد الهند بجميع المنتجات التي تريدها.

وتريد زيادة وارداتها من النفط الروسي، ضمن منتجات أخرى، وقد اشترت بالفعل عدة ملايين من البراميل منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتتبنى الهند موقفا محايدا بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أنها لم تتبع النهج الغربي بفرض عقوبات على موسكو. كما امتنعت عن التصويت على قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

ولم تعرب الهند حتى الآن عن أي انتقاد لروسيا، رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية على نيودلهي.

وتقيم الهند علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع روسيا، حيث تستورد نيودلهي الكثير من معداتها العسكرية من موسكو. وتسلح الهند نفسها ضد خصميها الصين وباكستان وتعتمد على موسكو في استيراد قطع الغيار.

ويرى محللون أن الهند، مع ذلك، تحتفظ أيضا بعلاقات جيدة مع واشنطن، ولهذا فهي تفضل الوقوف على الحياد بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
سيرجي لافروف موسكو أوكرانيا الحرب الروسية النفط الروسي
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
-ماذا يحدث إذا تعذر رؤية هلال رمضان اليوم؟.. الإفتاء تجيب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا