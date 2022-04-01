لافروف: المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا اتفاقات نهائية حتى الآن

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أن المفاوضات الروسية الأوكرانية مستمرة ولا توجد اتفاقات نهائية حتى الآن .

وقال لافروف للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بالهند اليوم الجمعة بحسب وسائل إعلام روسية: "بالنسبة للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لا توجد خطط تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ويجب أن تستمر المفاوضات".

وأضاف لافروف: " سمعتم كيف علق مفاوضونا على الجولة الأخيرة في إسطنبول، حيث وضع الجانب الأوكراني لأول مرة على الورق رؤيته للاتفاقيات، التي يجب التوصل إليها، وهذه الاتفاقيات يتعين بشكل عام أن تُصاغ أولا".

وتابع: "أن الجانب الروسي يعدُ الرد على المقترحات الأوكرانية حاليا، وهناك تحرك إلى الأمام بشأن استحالة أن تكون أوكرانيا دولة داخل تكتل أو حلف ما، وأنها ستكون محايدة وبدون أسلحة نووية".