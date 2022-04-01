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مسؤول روسي يدين تأكيدات واشنطن بسلمية التجارب البيولوجية في أوكرانيا

03:36 م الجمعة 01 أبريل 2022
مسؤول روسي يدين تأكيدات واشنطن بسلمية التجارب البيولوجية في أوكرانيا

ألكسندر شولجين

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أمسترادام- (أ ش أ):

أدان الممثل الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين، تأكيدات وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" على سلمية التجارب والأبحاث البيولوجية في الأراضي الأوكرانية.

وقال شولجين ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "تأكيدات البنتاجون على سلمية الأبحاث البيولوجية التي تجريها واشنطن على الأراضي الأوكرانية غير مطمئنة على الإطلاق لأنها تفتقد القدرة على إدراك الأمور بشكل موضوعي"، مؤكدًا في الوقت نفسه سعي موسكو لإجراء تحقيق دولي في أنشطة واشنطن البيولوجية على أراضي أوكرانيا.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية عن أسماء عدد من الشخصيات، قالت إنهم لعبوا دورًا ملموسًا في الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تتهم موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، قد وصف مؤخرًا المعلومات الروسية بشأن برنامج بيولوجي مفترض تدعمه واشنطن في أوكرانيا بالخاطئة والسخيفة.

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