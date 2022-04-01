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الشرطة السريلانكية ترفع حظرا للتجوال على عدة أجزاء من العاصمة كولومبو

03:34 م الجمعة 01 أبريل 2022
الشرطة السريلانكية ترفع حظرا للتجوال على عدة أجزاء من العاصمة كولومبو

الشرطة السريلانكية

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كولومبو- (أ ش أ):

رفعت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، حظرا للتجول كان قد فرضته خلال الليل في عدة أجزاء من العاصمة السريلانكية كولومبو بعد اندلاع احتجاجات عنيفة على طريقة تعامل الحكومة مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وذكرت صحيفة سوث تشينا مورنينج بوست الصينية أن قوات الشرطة السريلانكية أطلقت أمس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا.

وردا على ذلك قام بعض المتظاهرين برشق القوات بالحجارة وإشعال النار في حافلة على طريق يؤدي إلى مقر إقامة الرئيس. وفي غضون ذلك اعتقلت الشرطة العشرات فيما أصيب عدد من ضباط الشرطة.

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الشرطة السريلانكية حظرا للتجول العاصمة كولومبو احتجاجات عنيفة
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