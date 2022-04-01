Masrawy logo white

إعلان

مروحيات أوكرانية تقصف مستودعا للنفط داخل روسيا

02:20 م الجمعة 01 أبريل 2022
مروحيات أوكرانية تقصف مستودعا للنفط داخل روسيا

مروحيات أوكرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

أفاد رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة بمستودع للنفط في المقاطعة جراء قصف أوكراني.

وكتب جلادكوف في صفحته عبر تطبيق "تيليجرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا"،حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه يوجد في موقع الحريق 16 خزانًا للوقود وقد اشتعل 8 منها، وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الأخرى.

ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق بالمحطة.

يذكر أن روسيا شنت ما تصفه بـ"عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا" في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وقد تسببت في دمار كبير للبنية التحتية والمباني، ونزوح نحو عشرة ملايين أوكراني، داخليا وخارجيا.

شنطة التراويح.. أفضل هدية في رمضان

اشتري الآن
مروحيات أوكرانية أوكرانيا روسيا حرب مقاطعة بيلجورود الروسية قصف قصف أوكراني
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
-ماذا يحدث إذا تعذر رؤية هلال رمضان اليوم؟.. الإفتاء تجيب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا