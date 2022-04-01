مروحيات أوكرانية تقصف مستودعا للنفط داخل روسيا

موسكو- (د ب أ):

أفاد رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة بمستودع للنفط في المقاطعة جراء قصف أوكراني.

وكتب جلادكوف في صفحته عبر تطبيق "تيليجرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا"،حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه يوجد في موقع الحريق 16 خزانًا للوقود وقد اشتعل 8 منها، وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الأخرى.

ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق بالمحطة.

يذكر أن روسيا شنت ما تصفه بـ"عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا" في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، وقد تسببت في دمار كبير للبنية التحتية والمباني، ونزوح نحو عشرة ملايين أوكراني، داخليا وخارجيا.