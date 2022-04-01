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أوكرانيا تعلن استعادة 11 مستوطنة في منطقة خيرسون

02:04 م الجمعة 01 أبريل 2022
أوكرانيا تعلن استعادة 11 مستوطنة في منطقة خيرسون

القوات المسلحة الأوكرانية

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موسكو- (د ب أ):

ذكرت القوات الأوكرانية أنها استعادت 11 مستوطنة في منطقة خيرسون، الواقعة جنوبي البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه خلال التقدم في شمال المنطقة، وجدت القوات أيضا معدات عسكرية روسية تم التخلي عنها، من بينها دبابات تي-64 .

وبحسب بيان الوزارة، تمكنت السلطات الأوكرانية من توصيل الغذاء والدواء للسكان المحليين.

ويزعم الجيش الروسي إنه استولى بالكامل على منطقة خيرسون.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر موسكو من إقامة "جمهورية شعبية" موالية لروسيا في المنطقة الواقعة على طول خطوط المنطقتين الانفصاليتين الواقعتين بشرق أوكرانيا: دونيتسك ولوغانسك.

ويتعذر التحقق من بيانات طرفي الصراع روسيا وأوكرانيا بشأن الوضع العسكري والخسائر في الأرواح والعتاد، منذ أن شنت موسكو ما تصفه بـ"عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي .

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القوات الأوكرانية أوكرانيا روسيا حرب الغزو الروسي منطقة خيرسون

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