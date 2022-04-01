جازبروم تخطر عملاءها بشأن كيفية دفع مقابل الغاز بالروبل الروسي

موسكو- (د ب أ):

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" بدأت إخطار العملاء بكيفية دفع مقابل مشتريات الغاز بالروبل، وذلك بعد أن قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سداد مدفوعات الغاز الذي تشتريه الدول "غير الصديقة" بالعملة الروسية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت جازبروم في بيان، أوردته وكالة بلومبرج، إنه يتم اليوم إرسال إخطارات إلى العملاء حول كيفية الدفع بالروبل الروسي لمشتريات الغاز.

وأعلن الكرملين أمس الخميس أنه سيتعين على الدول الأوروبية التي تشتري الغاز من روسيا فتح حسابين، أحدهما باليورو والآخر بالروبل، حيث سيكون مصرف جازبروم مسؤولا عن تحويل العملات الأجنبية.

وأثار هذا القرار انقساما بين الدول الأوروبية، إذ قالت وزيرة البيئة الفرنسية باربرا بومبيلي إنها لا ترى أن الطلب الروسي يمثل خرقا للعقود، حيث ستستمر الشركات في دفع ثمن الغاز باليورو، وذلك وفقا للمعلومات الواردة من موسكو. وانتقدت الدنمارك القرار الروسي.

وتشير بلومبرج إلى أنه رغم دخول قرار الرئيس بوتين حيز التنفيذ، يواصل الغاز الروسي تواصل تدفقه إلى أوروبا بصورة طبيعية.