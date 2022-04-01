أوكرانيا...استئناف المفاوضات في ظل موعد نهائي للسداد بالروبل

(دويتشه فيله):

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، المالطية روبرتا ميتسولا، أنها "في طريقها إلى كييف". وكتبت على تويتر باللغتين الإنكليزية والأوكرانية "أنا في طريقي إلى كييف"، مرفقة جملتها بهاشتاغ لدعم أوكرانيا، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وانتُخبت ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي في 18 يناير، وهي ستكون أول مسؤول عن مؤسسة أوروبية يزور العاصمة الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي. وقبلها، كان رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا سافروا إلى كييف في 15 مارس لإظهار تضامنهم مع أوكرانيا. وأعلنت روسيا الخميس منع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي استهدفتها على خلفية غزوها أوكرانيا.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في مقتل الآلاف وفرار الملايين ودفع الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم إلى فرض عقوبات على الكيانات الحكومية والشركات ورجال الأعمال الروس. ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة (الأول من أبريل 2022) عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية القول إن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال نيكولاي كوبرينيتس لوكالة الأنباء "لن تظل أفعال الاتحاد الأوروبي بدون رد... العقوبات غير المسؤولة التي تفرضها بروكسل تؤثر سلبا بالفعل على حياة الأوروبيين العاديين اليومية".

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس مشتري الطاقة الأوروبيين بالدفع بالروبل اعتبارا من اليوم أو مواجهة وقف العقود الحالية.

ورفضت الحكومات الأوروبية إنذار بوتين ووصفته ألمانيا، أكبر متلقي للغاز الروسي في القارة، بأنه "ابتزاز". ولهذه المواجهة المتعلقة بالطاقة تداعيات جسيمة على أوروبا بينما يجوب المسؤولون الأمريكيون العالم لإبقاء الضغوط على بوتين حتى يوقف الغزو الذي أدى إلى نزوح ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة.