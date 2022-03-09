"المدنيون يدفعون الثمن".. جوتيريش: استهداف مستشفى في ماريوبول "مروع"

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، الأربعاء، القصف الروسي لمستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة منذ أيام.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة هجوم اليوم على مستشفى بأنه "مروع"، وقال إن المدنيون يدفعون الثمن الأكبر للحرب ويجب أن يتوقف هذا العنف.

هذا ودان البيت الأبيض ما وصفه الاستخدام "الهمجي" للقوة ضد المدنيين بعد تعرض مستشفى للأطفال لقصف روسي في ماريوبول بأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جاين ساكي "إنه لأمر مروع أن نرى هذا النوع من الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد مدنيين أبرياء في دولة ذات سيادة".

وفي ردود فعل دولية أخرى وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم في تغريدة بأنه "غير أخلاقي"، كما ذكرت الأمم المتحدة بأنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية بمنأى عن القصف. وحسب مسؤول محلي فإن الهجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا، وفق معطيات أولية.