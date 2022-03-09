النمسا: لا يوجد خطر على البلاد بسبب حالة الطوارئ في تشيرنوبيل

النمسا - (أ ش أ)

أكدت الحكومة النمساوية اليوم أن الإغلاق الطارئ للكهرباء في محطة الطاقة النووية الأوكرانية تشيرنوبيل لا يشكل تهديدًا للبلاد.

وذكر بيان لإدارة الحماية من الإشعاع بوزارة حماية المناخ في فيينا اليوم الأربعاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد إمكانية إطلاق مواد مشعة.

وأوضح البيان أنه في وقت سابق طالبت أوكرانيا بوقف إطلاق النار من جانب روسيا لإصلاح خط الكهرباء في محطة الطاقة النووية لأنه بخلاف ذلك يمكن حدوث التسرب الإشعاعي .

ونوه البيان إلى أنه - وفقا لمصادر أوكرانية - تم قطع خط الكهرباء بين كييف وتشيرنوبيل وقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية الأوكرانيين بالقيام باستفزاز خطير للغاية.

وأوضح البيان ان أنظمة الإنذار المبكر للإشعاع في أوكرانيا والنمسا لا تظهر أي قراءات متزايدة.