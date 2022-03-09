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انتخاب يون سيوك-يول رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية

10:10 م الأربعاء 09 مارس 2022
انتخاب يون سيوك-يول رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

فاز المرشح الرئاسي "يون سيوك-يول"، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض، اليوم الأربعاء، بمنصب رئيس الجمهورية الجديد لكوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه بعد فرز الأصوات بنسبة 100%، حصل "يون سيوك-يول" على 14.08 مليون صوت ما نسبته 48.6% من الأصوات، فيما حقق منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ" 13.83 مليون صوت بما يعادل 47.8%، وبفارق 0.8% أو 220 ألف صوت فقط.

وأشارت "يونهاب" إلى أن التقديرات الأولية قد أظهرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بلغت 77.1%، حيث شارك 34 مليونا و59 ألفا و714 شخصا من إجمالي 44 مليونا و197 ألفا و692 ناخبا عبر 14 ألفا و464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية حزب سلطة الشعب المعارض أنتخابات
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