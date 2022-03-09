انتخاب يون سيوك-يول رئيسًا جديدًا لكوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

فاز المرشح الرئاسي "يون سيوك-يول"، مرشح حزب سلطة الشعب المعارض، اليوم الأربعاء، بمنصب رئيس الجمهورية الجديد لكوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه بعد فرز الأصوات بنسبة 100%، حصل "يون سيوك-يول" على 14.08 مليون صوت ما نسبته 48.6% من الأصوات، فيما حقق منافسه المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ" 13.83 مليون صوت بما يعادل 47.8%، وبفارق 0.8% أو 220 ألف صوت فقط.

وأشارت "يونهاب" إلى أن التقديرات الأولية قد أظهرت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بلغت 77.1%، حيث شارك 34 مليونا و59 ألفا و714 شخصا من إجمالي 44 مليونا و197 ألفا و692 ناخبا عبر 14 ألفا و464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.