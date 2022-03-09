الجامعة العربية تؤكد أهمية التوصل لحل دبلوماسي لأزمة أوكرانيا

القاهرة - (د ب أ)

قال مصدر مسؤول شارك في اجتماعات الدورة العادية 157 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة اليوم الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب أكدوا بيان مجلس الجامعة الطارئ على مستوى المندوبين والذي صدر قبل أيام.

وتضمن البيان الموقف العربي الجماعي من أزمة أوكرانيا والتأكيد على تمسكه بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على صيانة الدول وسيادة واستقلال ووحدة أراضيها وضرورة العمل للوصول إلى حل دبلوماسي يحقن دماء الأبرياء ورؤية خطورة استمرار الوضع وتدهورها والتوجه نحو تصعيد الأزمة ورفض عمل تسييس المنظمات الدولية وتجنب ازدواجية للمعايير الدولية.