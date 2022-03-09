وزيرا خارجية مصر والسودان يشددان على أهمية إجراء مفاوضات جادة بشأن سد النهضة

القاهرة - (د ب أ)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق علي، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما في كافة المجالات، وذلك "من منطلق الروابط الأزلية التي تربط البلدين الشقيقين والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبيّ وادي النيل".

وأكد الوزيران، على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، استمرار التنسيق فيما بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامتها وسيادتها على أراضيها، مع التأكيد على دعم الجهود الجارية الهادفة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في جمهورية السودان.

وأكد الجانبان أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن.