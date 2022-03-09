الصحة العالمية: النظام الصحي بأوكرانيا يتدهور طالما لم يتم يتوقف إطلاق النار

سويسرا - (أ ش أ)

قال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان "إن وضع النظام الصحي في أوكرانيا يتدهور وسيستمر في ذلك طالما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه وكما يبدو حتى الآن ليس في وضع الانهيار لأن البنية التحتية جيدة، كما أن وزارة الصحة الأوكرانية تقوم بعمل جيد".

وأعرب رايان - في مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة مساء اليوم الأربعاء بجنيف - عن خشيته من يتم إخلاؤهم من المستشفيات الأوكرانية القريبة من خطوط النزاع، لافتا إلى أن توفير الخدمات الصحية لهؤلاء يمثل تحديا بسبب ظروف تنقلهم.. موضحا أنه برغم أن الإمدادات المقدمة جيدة والدعم يصل للمستشفيات التي يمكن الوصول إليها، إلا أن هذه المستشفيات بحاجة أيضا إلى المياه النظيفة والوقود حتى تستمر في العمل.

وردا على سؤال بخصوص مخاطر وجود حادث في أحد المراكز النووية، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم "أجريت مناقشات بهذا الشأن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن الشبكة المعنية بهذا الشأن في المنظمة والموجودة منذ حادث تشيرنوبل تتابع أية حوادث تتعلق بالمنشأت النووية أو الكيميائية"، مشيرا إلى أن الحكومات تحصل على المشورة المناسبة في حال وجود أية مخاطر، كما أن الإمدادات الطبية موجودة للتعامل في حال أى حادث.

وأضاف رايان أن الوضع في أوكرانيا معقد فيما يتعلق باستمرار برامج التلقيح، سواء لمكافحة فيروس كورونا أو غيره، محذرا من زيادة إعداد الإصابات بفيروس كورونا بالنسبة للاجئين الذين فروا إلى الدول المجاورة، مطالبا بتوفير الاختبارات والنفاذ للقاح لهم من قبل الدول المستقبلة، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة المتوافدة.

وأوضح ادهانوم أن المنظمة رصدت العديد من حوادث الاعتداءات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف في أوكرانيا، منوها بأن المنظمة وفرت حتى الآن 81 طنا متريا من الإمدادات الطبية، وتم توزيعها في المناطق الأكثر تضررا في أوكرانيا، كما أن هناك 400 متر مكعب من الإمدادات تنتظر لإيصالها إلى أوكرانيا.