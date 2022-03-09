مسؤول أمريكي: المطارات الأوكرانية لا تزال تعمل والأسطول الجوي لكييف لم يدمر

وكالات

نفى مسؤول عسكري أمريكي، التصريحات الروسية حول خروج نحو 90% من المطارات الأوكرانية عن العمل منذ بدء الغزو، قائلاً إن غالبية الأسطول الجوي الأوكراني لا يزال سليمًا وقابلاً للتشغيل، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.

وأضاف أن المجال الجوي فوق أوكرانيا لا يزال محل نزاع، موضحًا أن السبب في ذلك هي أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية التي لا تزال فعالة.

وذكر أن الاقتراح المقدم من بولندا بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات "ميج-29" يعد من القرارات السيادية، موضحًا أنه إذا أرادت دولة أنها يمكنها توفير طائرات لأوكرانيا فعليهم مناقشة الأمر مع كييف.

وكانت روسيا، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، عن حصيلة خسائر أوكرانيا منذ بدء الهجوم في 24 فبراير الماضي، قائلة، إن قواتها دمرت نحو 2800 منشأة عسكرية أوكرانية، ونحو 90% من مطارات أوكرانيا العسكرية أصبحت خارج الخدمة. وكشفت عن تدمير 146 مقاتلة ومروحية أوكرانية من أصل 250، وتدمير 953 دبابة ومدرعة و101 منظومة دفاع صاروخية أوكرانية.