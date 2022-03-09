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بلومبرج: طائرة إيرباص جديدة طارت من فرنسا لروسيا بعد بدء الغزو

06:53 م الأربعاء 09 مارس 2022
بلومبرج: طائرة إيرباص جديدة طارت من فرنسا لروسيا بعد بدء الغزو

الخطوط الجوية الروسية

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باريس - (د ب أ)

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء بأن طائرة "إيرباص إس إي" تم تسليمها لشركة الخطوط الجوية الروسية، غادرت فرنسا إلى موسكو بعد ساعات من إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وحولت إيرباص اسم الطائرة من "ايه 350" إلى "أيروفلوت بي جيه إس سي" يوم 22 فبراير، وفقا لبيانات التسليم الشهرية التي تم نشرها اليوم.

ويشير موقع "فلايت رادار 24" لرصد حركة الطائرات رغم ذلك إلى أن الطائرة لم تغادر مقر الشركة في تولوز إلا مساء 24 فبراير، بعد ساعات من بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكر متحدث باسم إيرباص أن تسليم الطائرة كان مقررا من قبل، وفقا للقواعد آنذاك ولم يتم الإسراع فيه بأي شكل بسبب الوضع السياسي، مضيفا أن العملاء في شركات الطيران يحددون بصفة عامة موعد تسليم الطائرات.

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