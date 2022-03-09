مستشار ألمانيا: لا نملك إمكانية المقاطعة الفورية لواردات الطاقة من روسيا

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بعدم وجود إمكانية لدى بلاده للقيام بمقاطعة فورية لتوريدات الطاقة الروسية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال شولتس إن الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز والنفط وهو ما لا يمكن قوله بالنسبة لأوروبا بوجه عام، " ولهذا السبب فإن الأشياء التي يمكن القيام بها، مختلفة أيضا".

وأضاف المستشار أنه في حال لم تعمل العلاقات الاقتصادية في هذا المجال بنفس الشكل الذي عملت به في خلال العقود الماضية، فإن ألمانيا ستواجه على المدى القصير تحديات يجب التغلب عليها.

وتابع شولتس بالقول إنه ناقش في كانون الأول/ديسمبر الماضي مع المعنيين ضرورة الاستعداد للموقف الذي " يصبح فيه الأمر معقدا" لافتا إلى أنه تم البدء في العمل على أخذ هذه الاستعدادات.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله فى واشنطن ": لن ندعم حرب بوتين".

من جانبها، أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم أنها تواصل ضح الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول :"جازبروم تواصل توريد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، ووفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين". وأضاف أن الكميات المتوقع ضخها اليوم تقدر بـ 5ر109 مليون متر مكعب، وهو نفس مستوى الطلب ليوم أمس.