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وزراء طاقة مجموعة السبع يعقدون اجتماعًا طارئا غدًا

05:59 م الأربعاء 09 مارس 2022
وزراء طاقة مجموعة السبع يعقدون اجتماعًا طارئا غدًا

كواسي كوارتنج

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن وزير الطاقة والأعمال والاستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنج أن وزراء طاقة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الخميس، بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة،حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي وقت سابق، أكد كوارتنج أن المملكة المتحدة سوف تتوقف عن استيراد النفط ومنتجات النفط الروسية بنهاية 2022، موضحا أن هذه المدة الانتقالية ستعطي الأسواق ورجال الأعمال وسلاسل التوريد الوقت الكافي لاستبدال الاستيراد الروسي، الذي يشكل 8% من الطلب البريطاني.

هذا المحتوى من

Asha
كواسي كوارتنج وزير الطاقة والأعمال منتجات النفط الروسية أسعار مواد الطاقة
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