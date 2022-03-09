اللاجئون الأوكرانيون يواجهون ضوابط حدودية أكثر صرامة في المجر

بوخارست - (د ب أ)

أدت الضوابط الإضافية التي فرضتها شرطة الحدود المجرية، إلى انتظار اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا لساعات طويلة.

وذكرت محطة "ديجي 24" الإذاعية الرومانية، اليوم الأربعاء، أن طوابير السيارات امتدت لعدة كيلومترات عند نقاط عبور الحدود الرومانية المجرية. غير أن المجر لم ترفض دخول اللاجئين.

كان حرس الحدود الرومانية قد صرح أمس الثلاثاء إن نظراءهم المجريين أعلنوا رسميا ساعات انتظار أطول. وأضافوا أن المجر تريد فحص هؤلاء الأوكرانيين، الذين لا يحملون جوازات سفر بيومترية عن كثب.

وأعلنت السلطات المجرية قبل عدة أيام أنه يمكن إيقاف المجريين، الذين لا يحملون وثائق صحيحة، عند الحدود لمزيد من الاستجواب .

ويفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى رومانيا ومنها إلى المجر باتجاه غرب أوروبا، ومن بينهم أطفال لا يحملون جوازات سفر بيومترية ، وكبار السن الذين نادرا ما يسافرون للخارج، بحسب ماشاهده أحد مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عند الحدود الرومانية الأوكرانية.