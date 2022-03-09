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قطع الكهرباء عن محطة تشرنوبل النووية

04:31 م الأربعاء 09 مارس 2022
قطع الكهرباء عن محطة تشرنوبل النووية

محطة تشرنوبل النووية

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كييف- (د ب أ):

جرى قطع إمدادات الكهرباء عن محطة تشرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، يوكرينرجو، بأن خطوط الكهرباء تضررت جراء القصف، ويحول القتال الدائر شمال كييف دون أي أعمال إصلاح حاليا.

وأفادت الجهات المعنية بأن 210 فنيين وعمال سلامة محليين يعملون بشكل متواصل منذ أسبوعين تقريبا، حيث أنه لم يحدث أي تغيير للفنيين المناوبين منذ سيطرة القوات الروسية على المنشأة قبل أسبوعين تقريبا.

ولدى هؤلاء الأفراد مياه وغذاء ولكن وضعهم آخذ في التدهور. وبالإضافة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتصال بأجهزة المراقبة الخاصة بها التي تضمن أن كل المواد النووية في مكانها.

وفي مكان آخر بأوكرانيا، تضررت محطة نووية أخرى وبعض المنشآت الأخرى التي يوجد بها مخزون من المواد النووية جراء الغزو الروسي. غير أنه لم يحدث أي تسرب لمواد مشعة حتى الآن.

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