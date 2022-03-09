وزير الخارجية الأوكراني عن مفاوضاته مع لافروف: لدي آمال ضئيلة

كييف- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأنه لا يعلق آمالا كبيرة على لقائه المزمع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في تركيا.

وقال كوليبا في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء:" أقول لكم بمنتهى الصراحة إنني ليس لدي سوى آمال ضئيلة في هذه المفاوضات".

في الوقت نفسه، قال كوليبا:" لكننا بلا شك سنمارس أكبر قدر ممكن من الضغط، ومصلحتنا هي وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والنقطة الثالثة هي التوصل إلى حل غير مشروط لكل المشاكل الإنسانية والكوارث التي أحدثها الجيش الروسي".

وأعرب كوليبا عن أمله في أن تكون لدى لافروف في لقائهما في أنطاليا غدا الخميس رغبة فعلية في التوصل لحل بشأن كيفية إنهاء الحرب وألا يكون سفره "لأسباب دعائية".

كان الكرملين قال في وقت سابق عن هذا اللقاء المزمع، والذي سيكون هو الأرفع مستوى منذ بداية الحرب، إنه "مهم للغاية"، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في الوقت نفسه على المطلبين الرئيسيين لموسكو وهما الاعتراف بشبه جزيرة القرم التي تم ضمها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014 واستقلال جمهوريتي "لوهانسك" و"دونيتسك".