مرسوم أميري في الكويت بتعيين وزيرين للداخلية والدفاع

الكويت- (د ب أ):

صدر مرسوم أميري في الكويت اليوم الأربعاء بتعيين وزيرين للداخلية والدفاع.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد صدر مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية. كما تم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع.

وكان جرى منتصف فبراير قبولة استقالة الوزيرين السابقين، وتكليف وزيرين آخرين بمهامها.

وكان الوزيران السابقان قد قدما استقالتيهما احتجاجا على ما وصفاه بـ"التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية". وخضع الوزيران خلال الأسابيع السابقة إلى استجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.