وزير النقل البريطاني: بلادنا تعمل على تسريع وتيرة قبول اللاجئين، الفارين من أوكرانيا

لندن- (د ب أ):

ذكر وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة قبول اللاجئين، الفارين من أوكرانيا، وسط استمرار الانتقادات بشأن التأخير في إصدار تأشيرات.

وأقر الوزير بأن هناك "دروسا مستفادة" في رد فعل الحكومة على الأزمة، التي شهدت مغادرة أكثر من مليوني شخص لأوكرانيا، فرارا من الغزو الروسي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

ومع ذلك، ذكر أن حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تريد بقاء أكبر عدد من المواطنين في المنطقة، حتى يتسنى لهم العودة بسرعة، لإعادة بناء البلاد، عندما يكون ذلك آمنا.

وقال لقناة "سكاي نيوز" البريطانية إن "الرئيس زيلينسكي والحكومة الأوكرانية، أخبروني أنهما لا يريدان أن يبتعد المواطنون كثيرا عن البلاد، إذا كان ذلك ممكنا، لأنهما يريدان أن يكونوا قادرين على العودة".

وأضاف "نحن نميل لذلك حقا، وفي نفس الوقت، نحترم رغبات أوكرانيا ورغبات الحكومة".

وفي أعقاب انتقادات شديدة، من عدد من المشرعين من حزب "المحافظين" الحاكم، قال شابس إنه تم منح 760 تأشيرة حتى الآن.