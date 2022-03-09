تقارير: رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة

كوالالمبو- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد لن يخوض الانتخابات العامة المقبلة بسبب تقدمه في العمر وضعف صحته.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مهاتير، 96 عاما، القول إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية على مقعد لانكاوي، المقررة منتصف العام المقبل.

وأضاف" لم أتعاف بعد، مازالت ضعيفا"، موضحا" لذلك أعتقد أننا يجب أن نعطي الفرصة لشخص أخر".

وكان قد جرى نقل مهاتير إلى معهد القلب الوطني مطلع هذا العام مجددا.

وقد خضع لعدة عمليات قلب في الماضي، وأصيب بأزمة قلبية عامي 2006 و 2007.