شركة أسلحة ألمانيا تنقل موظفين من أصول روسية خارج وحدة "حساسة أمنيا"

أوبرندورف- (د ب أ):

على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، نقلت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية "هيكلر أند كوخ" موظفين من أصول روسية من وحدة وصفتها بأنها "حساسة أمنيا"

وبحسب بيانات الشركة، يبلغ عدد هؤلاء أقل من عشرة أفراد، وكانوا يعملون في وحدة "القصف" بأوبرندورف بالغابة السوداء، وهي الوحدة التي تختبر الأسلحة في منشأة للرماية.

وذكرت الشركة أن الموظفين المشمولين بقرار النقل لديهم تاريخ عائلي من الهجرة يتعلق بروسيا أو دول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق.

وبررت الشركة الخطوة بـ "واجب الرعاية تجاه موظفينا"، مشيرة إلى مخاوف بين موظفيها في مقر الشركة، والبالغ عددهم 950، متعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ولم تحدد الشركة هذه المخاوف.

وذكرت الشركة أنه تقرر لذلك "دمج العاملين من وحدة القصف الحساسة أمنيا إلى وحدات إنتاج أخرى لفترة".

وبحسب تقرير لصحيفة "شفارتفيلدر بوته" المحلية، أبدى الموظفون المشمولون بالقرار عدم تفهم كبير للقرار، كما أعربوا عن شعورهم بخيبة أمل شديدة.

وذكرت الشركة في بيان: "في ضوء الوضع الخطر، تحذر الأجهزة الأمنية في ألمانيا من تزايد للنفوذ الخارجي على العاملين في صناعة الدفاع... الموظفون الذين تم نقلهم مؤقتا هم زملاء ذوو قيمة عالية من أصول أو جذور قومية مختلفة، ومندمجون للغاية منذ سنوات في الشركة ويقومون بعمل جيد للغاية... نرفض بأشد العبارات اتهامنا بالتمييز"، وأشارت الشركة إلى أن لديها موظفين ينحدرون من أكثر من 30 دولة.