أوكرانيا: أنباء عن سقوط قتلى مدنيين في غارة روسية على مدينة سومي

كييف- (بي بي سي):

قال مسؤولون أوكرانيون إن 22 شخصًا قتلوا ليلة يوم أمس الثلاثاء، بينهم 3 أطفال، في قصف جوي للقوات الروسية على مدينة سومي في شمال شرق البلاد.

وأفاد عمدة المدينة، دميترو زيفيتسكي، بأن الغارة دمرت ستةً منازل وألحقت أضرارًا بالغة بعشرين منزلا سكنيا آخر. وتشهد "سومي" الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام.

لكن وعلى مدار اليوم الأربعاء، يدخل في المدينة وقف آخر مؤقت لإطلاق النار بما يسمح بإقامة ممرات لأغراض إنسانية وإجلاء دفعة جديدة من المدنيين عملا بما اتفق عليه الجانبان الروسي والأوكراني في هذا الصدد.

وتفيد التقارير بأنه جرى ترتيب فتح ممرات إنسانية أخرى في العاصمة كييف ومدن أخرى مثل تشرنييف وخاركيف وماريوبول.