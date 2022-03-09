نائبة الرئيس الأمريكي تقابل اللاجئين الأوكرانيين في بولندا غدا

واشنطن- (أ ش أ(:

قال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستلتقي غدا الخميس باللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا في إطار زيارتها المقررة للدولة الأوروبية.

وأوضح المسؤولون أن هاريس ستتوجه اليوم إلى بولندا ثم إلى رومانيا، ومن المقرر أن تلتقي بالأوكرانيين الذين فروا من بلادهم على خلفية الغزو الروسي في وارسو غدا، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية .

ووفقا للمسؤولين، ستشارك هاريس أيضا في اجتماعات ثنائية مع الرئيس البولندي أندجي دودا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذين سيتواجد في بولندا في نفس الوقت.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، ستشارك هاريس في اجتماع ثنائي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هاريس ستحمل معها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حلفاء الناتو وتواصل دعمها للشعب الأوكراني.