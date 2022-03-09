إعلان

نائبة الرئيس الأمريكي تقابل اللاجئين الأوكرانيين في بولندا غدا

01:15 م الأربعاء 09 مارس 2022
نائبة الرئيس الأمريكي تقابل اللاجئين الأوكرانيين في بولندا غدا

كامالا هاريس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن- (أ ش أ(:

قال مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستلتقي غدا الخميس باللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا في إطار زيارتها المقررة للدولة الأوروبية.

وأوضح المسؤولون أن هاريس ستتوجه اليوم إلى بولندا ثم إلى رومانيا، ومن المقرر أن تلتقي بالأوكرانيين الذين فروا من بلادهم على خلفية الغزو الروسي في وارسو غدا، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية .

ووفقا للمسؤولين، ستشارك هاريس أيضا في اجتماعات ثنائية مع الرئيس البولندي أندجي دودا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذين سيتواجد في بولندا في نفس الوقت.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، ستشارك هاريس في اجتماع ثنائي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هاريس ستحمل معها رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حلفاء الناتو وتواصل دعمها للشعب الأوكراني.

هذا المحتوى من

Asha
كامالا هاريس بولندا واشنطن اللاجئين الأوكرانيين الولايات المتحدة أوكرانيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الخميس بدرجات الحرارة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا