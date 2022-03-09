الاتفاق النووي مع إيران: فرنسا تحذر من مخاطر تأجيل مفاوضات فيينا

وكالات:

أعربت فرنسا عن قلقها من أن أي تأجيل لمفاوضات إحياء الصفقة النووية مع إيران قد يمثل مخاطر على إمكانية التوصل إلى اتفاق الذي قالت إنه بات قريبًا جدًا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. من بالغ الأهمية التوصل إليه طالما يوجد هناك وقت لذلك، خاصة قبل أن يحرم التقدم في تطوير البرنامج (النووي الإيراني) خطة العمل الشاملة المشتركة من أي معنى في سياق عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت الوزارة مع ذلك: "نحن قلقون حيال المخاطر التي تمثلها مهل إضافية على إمكانية إبرام اتفاق".

وقالت إن باريس تدعو مع لندن وبرلين "جميع الأطراف الأخرى إلى تبني مقاربة مسؤولة واتخاذ القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق".