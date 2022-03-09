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غزو أوكرانيا: موسكو تعلن وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية

10:40 ص الأربعاء 09 مارس 2022
غزو أوكرانيا: موسكو تعلن وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية

الجيش الروسي

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وكالات:

أعلن الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في اوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية التي اوردت بيانها وكالة "تاس" للأنباء "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

أقيمت صباح الثلاثاء اولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار.

وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف. وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

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