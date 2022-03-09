إيران: مفاوضات فيينا بانتظار قرار أمريكي

طهران- (د ب أ):

أكد مصدر مطلع قريب الصلة من الفريق الإيراني في مفاوضات الملف النووي الإيراني في فيينا أن المفاوضات "تنتظر قرارا أمريكيا".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن المصدر القول إن "المفاوضات حققت خلال الأسابيع الماضية تقدما لافتا في ضوء مبادرات إيران وحسن نواياها ... وفي المقابل يعرقل الفريق الأمريكي الوصول إلى اتفاق جيد عبر التباطؤ في اتخاذ القرار السياسي".

يذكر أن الجولة الحالية من مفاوضات فيينا انطلقت في 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتخللها بعض التوقف بطلب من الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمها.

وكان رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني عاد إلى طهران أمس لمواصلة المشاورات وسيعود إلى فيينا اليوم.

وتواترت الكثير من الأنباء في فترة سابقة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده.

إلا أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أشارت الكثير من التقارير إلى أن الحرب ربما قللت من اندفاع الغرب للتوصل لاتفاق.