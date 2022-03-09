آلاف الأوكرانيين يغادرون مدينة سومي عبر ممر آمن

كييف- (د ب أ):

قالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن آلاف المدنيين غادروا مدينة سومي الأوكرانية عبر ممر آمن متفق عليه مع القوات الروسية.

وتم نقل حوالي خمسة آلاف أوكراني وحوالي 1700 طالب أجنبي إلى بر الأمان يوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) عن فيريشوك.

وأدت الممرات إلى مدن مثل بولتافا في وسط أوكرانيا، أو إلى لفيف في الغرب، أو إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

ومن المتوقع أن يدخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، حسبما قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف من وزارة الدفاع.