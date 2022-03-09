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البنتاجون ترفض اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا

02:48 ص الأربعاء 09 مارس 2022
البنتاجون ترفض اقتراح بولندا بنقل طائرات مقاتلة إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا

البنتاجون

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واشنطن- (د ب أ):

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميج 29" إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي الثلاثاء.

وقال كيربي في بيان إن البنتاجون على اتصال بالحكومة البولندية بشأن هذه القضية، لكن اقتراح بولندا يظهر "تعقيدات" نقل المقاتلات إلى أوكرانيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف كيربي: "ببساطة ليس من الواضح لنا ما إذا كان هناك مبرر جوهري لذلك".

وتابع: "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الناتو بشأن هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا منطقي".

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