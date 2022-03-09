ستاربكس توقف عملياتها في روسيا بسبب حرب أوكرانيا

نيويورك- (د ب أ):

أوقفت شركة المقاهي الأمريكية العملاقة "ستاربكس" عملياتها في روسيا في ظل "عدوان" موسكو على أوكرانيا.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس كيفن جونسون في رسالة إلى الموظفين: "لقد قررنا تعليق جميع الأنشطة التجارية في روسيا ، بما في ذلك شحن جميع منتجات ستاربكس".

وتمتلك ستاربكس حوالي 130 متجرا في روسيا، وفقا لمحللين.

وقال جونسون إن الشريك المرخص له للشركة وافق على تقديم الدعم لما يقرب من ألفي شخص في روسيا "يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم".