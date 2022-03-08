"على بعد 60 كيلومترًا".. واشنطن: رتل عسكري روسي جديد يتقدم باتجاه كييف

وكالات

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن رتلاً روسيًا جديدًا يتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أن الرتل الرئيسي لقوات موسكو الآتي من الشمال متوقف منذ عدة أيام.وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية "إن الروس بدأوا محاولة التقدم نحو كييف من الشمال الشرقي"، حسبما ذكرت "يورونيوز".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن التقديرات الأمريكية أن الرتل العسكري الجديد يبعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة، موضحًا أن التقديرات الأمريكية لم تستطع تحديد عدد المركبات المعنية.

أشار المسؤول إلى أن الروس "محبطون من القدوم من الشمال" حيث لم يحرزوا تقدمًا كبيرًا باتجاه كييف منذ عدة أيام بسبب المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجستية والإمداد.