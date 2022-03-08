أوكرانيا: الدفعة الأولى من المدنيين الذين تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية وصلت بأمان

وكالات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من المدنيين الذين تم إجلاؤهم عبر الممرات الإنسانية وصلت بأمان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأوضح كيريلو تيموشنكو، نائب كبير موظفي الرئاسة عبر تطبيق "تليجرام"، "وصلت قافلة أولى من 22 حافلة إلى بولتافا" مشيراً أيضاً إلى انطلاق قافلة ثانية تضم 39 حافلة تقل مدنيين.

وتم الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا، خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا، على إقامة ممرات إنسانية لعبور المدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، وقفًا جديدًا لإطلاق النار يبدأ من الساعة العاشرة صباح الأربعاء، في 5 مدن أوكرانية بينهم العاصمة كييف، لعبور المدنيين.