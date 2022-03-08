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شركة أسلحة أوكرانية تقدم جوائز مالية مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسية

10:57 م الثلاثاء 08 مارس 2022
شركة أسلحة أوكرانية تقدم جوائز مالية مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسية

شركة أوكروبورونبروم

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كييف - (د ب أ)

عرضت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة تقديم جوائز مالية كبيرة لأي شخص يتمكن من الاستيلاء على أو اختطاف مقاتلة أو مروحية روسية.

وعرضت الشركة مليون دولار مقابل مقاتلة سليمة عاملة وذلك على رسالة على تطبيق تليجرام. وعرضت الشركة نصف هذا المبلغ مقابل أي مروحية.

كما أصدرت شركة أوكروبورونبروم نداء للطيارين الروس قائلة "بالنسبة لطياري الاتحاد الروسي الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، نضمن لكم الحصول على الجنسية في دولة حرة".

شركة أوكروبورونبروم مقاتلات روسية روسيا أوكرانيا تصنيع أسلحة
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