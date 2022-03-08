شركة أسلحة أوكرانية تقدم جوائز مالية مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسية

كييف - (د ب أ)

عرضت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة تقديم جوائز مالية كبيرة لأي شخص يتمكن من الاستيلاء على أو اختطاف مقاتلة أو مروحية روسية.

وعرضت الشركة مليون دولار مقابل مقاتلة سليمة عاملة وذلك على رسالة على تطبيق تليجرام. وعرضت الشركة نصف هذا المبلغ مقابل أي مروحية.

كما أصدرت شركة أوكروبورونبروم نداء للطيارين الروس قائلة "بالنسبة لطياري الاتحاد الروسي الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، نضمن لكم الحصول على الجنسية في دولة حرة".